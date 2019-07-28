Главный парад в честь Дня ВМФ пройдет сегодня в Петербурге

Принимать его будет президент Владимир Путин.

Возглавит парадный строй первый российский линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи. Вслед за ним по Неве пройдут новейшие корабли флота – фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий» и подводная лодка «Кронштадт». Всего же в мероприятии, которое начнется в 11 утра, примут участие 10 парадных расчетов, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также авиация. В воздушной части парада будут участвовать современные самолеты-амфибии и истребители последнего поколения. Затем в центре Петербурга начнется концерт, который продлится до позднего вечера. На сцене выступят «Сурганова и Оркестр», «СерьГа», «Чайф», Александр Розенбаум, военные оркестры Таиланда и Вьетнама и «Хор Турецкого». Закончится праздник масштабным салютом у Петропавловской крепости. Добавлю, что проехать на автомобиле в центре сегодня будет практически невозможно, мосты разведут, а часть улиц станут пешеходными. Кроме того, закроют участок кольцевой автодороги, а въехать в Кронштадт можно будет только на общественном транспорте.

Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус. В них задействуют более 150 боевых кораблей и около 15 тысяч военнослужащих.