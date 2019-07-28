Вдова боксера Дадашева подаст в суд на судью поединка

По ее мнению, рефери должен был остановить бой, который в итоге привел к гибели спортсмена.

Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд. Женщина убеждена, что поединок должны были остановить раньше. В Instagram Дадашева Апушкина обвинила судью в халатности и непрофессионализме, подчеркнув, что тот ни разу не подошел к спортсмену, несмотря на все пропущенные им удары. Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал РИА Новости, что организация намерена присоединиться к иску семьи Дадашева.

Бой Дадашева и Матиаса прошел в США 19 июля. Соперники провели 11 раундов, но перед последним поединок был остановлен по просьбе команды россиянина. После ухода с ринга он потерял сознание. Врачи диагностировали у боксера отек мозга. Проведенная операция не помогла, и Дадашев умер 23 июля.

Ранее Федерация бокса России обратила внимание на нарушения, допущенные во время поединка. В частности, около ринга не было медицинских носилок.