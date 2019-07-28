Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2»

Он опасается, что они в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам.

Друг президента Дональда Трампа отложил рассмотрение законопроекта в комитете по иностранным делам Сената, членом которого является. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на письмо, которое сенатор разослал коллегам. Пол объяснил свои опасения тем, что в документе не названы организации, против которых должны быть введены ограничительные меры. Это, по его словам, означает, что в конечном счете придется «голосовать вслепую без четкого представления, против кого будут введены санкции».

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и активно пытается блокировать этот проект. О том, что США собираются ввести против него санкции стало известно еще в мае. Американские законодатели предлагали обратить особое внимание на деятельность двух компаний – швейцарского подрядчика Allseas и итальянской Saipem, которые занимаются укладкой труб. Однако потенциально под санкции могут попасть любые фирмы.

В настоящее время Конгресс США разрабатывает еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта.