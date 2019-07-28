Более 150 участников акции у мэрии Москвы провели ночь в отделениях полиции

Этот митинг побил рекорд по задержаниям – всего в автозаки попало почти 1400 человек.

Люди лежат на стульях, столах, на полу – так выглядело сегодня ночью одно из отделений полиции в Москве. Фотографию опубликовал портал ОВД-Инфо. По его информации, в Щербинский отдел ночью приехали сотрудники неизвестного ведомства и угрожали задержанным уголовными статьями, в частности за применение силы против полицейских. В отдел полиции «Хорошево-Мневники» приехала скорая помощь, чтобы оценить состояние здоровья участников акции. Медиков вызвали члены ОНК. Некоторые задержанные сообщали, что их держали в подвале, другие – о том, что у них насильно брали отпечатки пальцев. К ним также не пускали адвокатов, не разрешали брать в камеру лекарства, воду и еду. В одном из отделений на ночь оставили несовершеннолетнего. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь из полиции отпустили только в 2 часа утра. Константина Янкаускаса собирались оставить в отделе до понедельника, ночью из-за жалоб на боль в спине и голове его увезли в травмпункт.

Накануне при задержаниях силовики вели себя агрессивно, применяли дубинки, как свидетельствую очевидцы, часто – без какого-либо повода. По данным ОВД-Инфо, пострадали 25 человек. Проект Baza пишет, что избили более 70 участников акции.