Полмиллиона человек приняли участие в ежегодном гей-параде в Берлине

Об этом сообщает «Радио Свобода». По его сведениям, в марше участвовали несколько сотен русскоязычных активистов – из России, Грузии, Белоруссии и других постсоветских стран. Во главе колонны они несли радужный баннер с изображениями президента России и главы Чечни и надписью «Нас не догонят» на русском и немецком языках. Жители Берлина встречали колонну аплодисментами. В сообщении отмечается, что компания Google в своих картах раскрасила маршрут движения участников шествия в цвета радужного флага.