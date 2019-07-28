Американский сенатор Ренд Пол, друг Дональда Трампа, фактически сорвал введение санкций против «Северного потока – 2»

Американский сенатор Ренд Пол, друг президента США Дональда Трампа, фактически сорвал введение санкций против проекта «Северный поток – 2». Так утверждает издание Daily Beast. По его данным, на этой неделе комитет сената по внешней политике был готов рекомендовать остальным членам палаты принять законопроект, предусматривающий санкции за поддержку «Северного потока — 2». Однако, в последний момент Ренд Пол разослал коллегам письмо, в котором настаивал на переносе голосования. В тексте говорилось, что документ не доработан и, в частности, в нем нет четкого указания на тех, кто именно является конечным объектом санкций. Комментируя Daily Beast свою позицию, сенатор сказал, что санкции за строительство газопровода могут ударить, в том числе, по европейским союзникам Соединенных Штатов.