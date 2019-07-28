Более 150 человек, задержанных накануне на акции за свободные выборы в Москве, провели ночь в полиции

Всего же накануне в отделения были отправлены почти 1400 человек, — сообщает проект ОВД-Инфо. Он называет эту цифру рекордной, по меньшей мере, за последние семь лет.

Силовики действовали профессионально и в рамках закона, — сказал «Эху Москвы» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он добавил, что некоторые сотрудники получили травмы.

Акция была организована как встреча незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями. Мэрия Москвы объявила ее несанкционированным митингом.