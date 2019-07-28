Рекордное количество – почти 1400 человек – задержали в Москве на акции за честные выборы

150 из них ночь провели в полиции, сообщает портал ОВД-инфо. Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму накануне задерживали несколько раз. Любовь Соболь и Юлию Галямину в итоге из полиции отпустили, Илью Яшину, Константина Янкаускаса и Ивана Жданова могут оставить до суда в понедельник. Был задержан также писатель и публицист Виктор Шендерович. Об этом он рассказал «Эху Москвы» ночью из отделения.



Виктора Шендеровича отпустили из полиции рано утром. По статье об участии в несогласованной акции ему грозит арест на 15 суток.



Была задержана и участница Pussy Riot Мария Алехина. В интервью «Эху Москвы» она рассказала, что сотрудники органов перед этим фотографировались с ней на память.