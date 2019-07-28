В Москве на акции за честные выборы, по данным правозащитников, были задержаны почти 1400 человек

Часть из них до сих пор в отделениях. Среди них – политики Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов. Недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму сообщили в соцсетях, что их могут оставить в полиции до суда в понедельник как организаторов несогласованной акции. Как сообщали корреспонденты «Эха Москвы», полиция задерживала людей произвольно и жестко, с применением дубинок. В полиции сообщили, что протестующих было 3,5 тысячи, но в протоколе, который был составлен на задержанного журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, была указан цифра в 10 тысяч.