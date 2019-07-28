Торжества по случаю Дня крещения Руси пойдут сегодня в России

В Москве церковную службу возглавит патриарх Кирилл. На Украине же праздник уже более 10 лет отмечают на государственном уровне.

В Москве после богослужения в Успенском соборе Кремля, которое проведет настоятель РПЦ, состоится крестный ход до монумента крестителю Руси князю Киевскому Владимиру на Боровицкой площади. После полудня здесь же проведут еще один молебен для верующих. Затем патриарх обратится к ним с пастырским словом. Сама дата установлена в день памяти князя Владимира, благодаря которому по легенде 1031 год назад Русь приняла христианство. Официально же дата была утверждена в президентство Дмитрия Медведева, в ознаменование «важного исторического события, оказавшего значительное влияние на духовное развитие народов России и на укрепление российской государственности». Свой праздник пройдет и в Киеве. Масштабное шествие там уже состоялось накануне, на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре. Здесь праздник был установлен в 2008 указом тогдашнего президента Виктора Ющенко и официально его называют «День Крещения Руси – Украины». Отметят дату и в Белоруссии, но лишь на церковном уровне.

Впервые день Крещения Руси отмечали в 1888, во времена Российской Империи. Инициатором государственных торжеств тогда был обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев.