Почти 1400 человек были задержаны в Москве, 150 провели ночь в полиции

Это данные портала ОВД-Инфо. В Москве накануне прошли протесты против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. В акции участвовали, по разным данным, от 3,5 до 10 тысяч человек. Полиция разгоняла людей дубинками. К вечеру протесты переместились с Тверской улицы и соседних переулков возле мэрии к Трубной площади.

К назначенному времени на Трубную площадь приехали около 700-800 человек. К импровизированной трибуне вышли незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина и Иван Жданов. Но они не успели выступить. Сотни ОМОНовцев и сотрудников Росгвардии оцепили площадь и начали массово задерживать протестующих. В ряде случаев силовики били людей палками, хватали за руки и ноги или валили на землю. Порой задержания происходили каждые 10-15 секунд. При этом людей с Трубной площади не выпускали. Цветной бульвар же был полностью перекрыт для автомобилей. Незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Илья Яшин, которые намеревались приехать, не смогли пройти через оцепление. А после Яшин был задержан — уже второй раз за день. Спустя некоторое время оставшихся людей стали вытеснять к Садовому кольцу. Казалось, что акция завершена, однако задержания — в том числе силовые — продолжились. Часть протестующих была взята ОМОНовцами в плотное кольцо, из которого выхватывали по одному, иногда — и журналистов, приехавших освещать акцию. Только после того, как на Садовом осталось лишь несколько разрозненных групп общей численностью немногим более полусотни человек, силовики отошли назад.

Были задержаны незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие. Соболь и Галямину отпустили, а остальных могут оставить до суда в полиции. В отделение был также доставлен политик и ведущий Youtube-канала «Навальный Live» Владимир Милов, которого задержали во время трансляции протестов.

Задержали на Трубной площади и писателя Виктора Шендеровича, о чем он сообщил «Эху Москвы». Рано утром его отпустили из полиции с обязательством явиться в суд. За участием в несогласованной акции Виктору Шендеровичу грозит до 15 суток административного ареста.

Массовыми задержаниями власти сами провоцируют усиление протестных настроений. Такое мнение в нашем эфире высказал политолог Валерий Соловей. Попытка подавить Майдан привела к революции на Украине, — напомнил Валерий Соловей.