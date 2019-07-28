Северная Корея, по некоторым данным, продолжает наращивать ядерный потенциал. Как пишет газета Wall Street Journal, на основные полигоны КНДР по-прежнему в большом количестве завозится оборудование. Издание ссылается на спутниковые снимки. Президент США Дональд Трамп ранее дважды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В недавнем запуске двух баллистических ракет КНДР Трамп не увидел ничего необычного и заявил, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна все очень хорошо.