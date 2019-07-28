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07:31, 28 июля 2019

Северная Корея, по некоторым данным, продолжает наращивать ядерный потенциал

Северная Корея, по некоторым данным, продолжает наращивать ядерный потенциал. Как пишет газета Wall Street Journal, на основные полигоны КНДР по-прежнему в большом количестве завозится оборудование. Издание ссылается на спутниковые снимки. Президент США Дональд Трамп ранее дважды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В недавнем запуске двух баллистических ракет КНДР Трамп не увидел ничего необычного и заявил, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна все очень хорошо.



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