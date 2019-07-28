В Амурской области из пострадавших от наводнения районов продолжают вывозить людей

Всего планируется эвакуировать около трех тысяч человек.

В Приамурье уже четвертый день действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, вызванных обильными осадками. Пострадали десятки населенных пунктов, сотни частных домов. В селах двух районов региона нет света из-за затопления линий электропередач. Многие жители отказываются покидать свои дома, опасаясь за хозяйство – они хотят переждать наводнение на чердаках или крышах. Прокуратура предупредила, что из таких семей будут изымать детей, поскольку их жизни подвергаются опасности. Эвакуированные люди отправляются к родственникам или в пункты временного размещения. В области объявлен сбор гуманитарной помощи. Затоплены дороги, от внешнего мира отрезаны 12 населенных пунктов. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, сильные ливни в Амурской области продолжатся. Паводковая волна пройдет четыре района и ко вторнику достигнет Благовещенска – там уже начали готовиться, укрепляют дамбы, организуют пункты временного размещения.

В двух района Хабаровского края также введен режим ЧС из-за подъема воды в реках.