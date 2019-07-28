Главного редактора телеканала «Дождь» допросили в Следственном комитете

Александра Перепелова сообщила, что следователя интересовала работа канала в дни митингов, однако назвать уголовное дело, по которому ее вызвали в качестве свидетеля, в СК отказались. Телеканал «Дождь» вел трансляцию вчерашних протестов.

Своя трансляция была и у Youtube-канала «Навальный Live». Его ведущий и политик Владимир Милов был задержан в прямом эфире. По данным портала ОВД-Инфо, Владимира Милова оставили в полиции до суда в понедельник. Ему вменили повторное нарушение правил проведения мероприятия