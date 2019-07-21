Z Архив новостей новости
5 13 6 1249
Эксклюзив Эха 07:00, 28 июля 2019

Протесты из-за недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму привели к рекордным задержаниям

В отделения полиции были доставлены более 1370 человек, из них, как минимум, 150 провели там ночь. Это данные портала ОВД-Инфо. Отмечается, что задержанным не давали воду и лекарства, насильно брали отпечатки пальцев, к некоторым не пускали адвокатов и долго держали в автозаках. В одной из машин полиции было внутри до 40 градусов.

В отделении полиции оказался писатель и публицист Виктор Шендерович. Ночью он рассказал «Эху», как его задержали

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина, Константина Янкаускаса и Ивана Жданова могут оставить в полиции до суда в понедельник. Любовь Соболь отпустили около двух часов ночи.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Напомню позицию Штаба по наблюдению за выборами от 18 июля Все это законно и справедливо. И на основании этих новых пересчитанных данных регистрировать или отказывать в регистрации…

5 167 6 48542 21.07
Kвыборы, мосгордума, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждём советов от Джонсона, как нам обустроить Россию У Великобритании будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей…

5 142 6 12596 24.07
Kвеликобритания, власть, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Детство и отрочество для президента Зеленского заканчиваются Период между победой на президентских выборах и нынешним днём стал его отрочеством. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся…

5 106 6 9969 22.07
Kукраина, зеленский, политика, выборы, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Мехмат, физтех МГУ – несбыточные мечты еврейских детей. Политическая система не желала видеть среди специалистов людей неправильной национальности… Так Брин-старший увез семью в США, когда Сергею было 6 лет…

5 386 6 36568 22.07
8читать ;смотреть
Kсша, ссср, видео, технологии, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 294 6 30979 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

+ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ Четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство…

5 77 6 8129 22.07
8читать ;смотреть
Kлипецк, сталин, вандализм, видео, кпрф, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 246 6 26122 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 89 6 10449 26.07
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 49 6 5919 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Голосование
5 49 6 5894 24.07
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 306 6 40821 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

«Участие в мероприятии влечёт установленную законодательством РФ ответственность» Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях…

5 38 6 5264 26.07
Kпрокуратура, акции, митинги, законы, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Их там нет Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать «стояла», но суеверно оставлю «стоит» Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма?..

5 128 6 20696 24.07
Kукраина, рф, история, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Их сажали при Гитлере, при Сталине, и продолжают сажать при Путине Совет по правам человека при Президенте РФ, Верховный комиссар ООН по правам человека, другие российские и международные организации твердо стоят на позиции недопустимости преследования людей по признаку вероисповедания…

5 75 6 13631 23.07
Kобщество, религия, права, законы, рф, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Русский бунт, бессмысленный и беспощадный Нет смысла спрашивать Навального, Соболь, Гудкова и Яшина: того ли вы добивались? Ясно, что цель их агитации не в конструктивных изменениях избирательной системы…

5 370 6 66854 27.07
Kобщество, акции, власть, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Штаб по борьбе с оппозицией Председатель Горбунов пишет доносы следователям на независимых кандидатов. Его заместитель Реут откровенно хамит и даже не пытается скрывать предвзятость…

5 60 6 11017 26.07
Kмосква, оппозиция, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Полиция нагрянула этой ночью с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам Поздно вечером следователи пришли к Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Николаю Баландину и Александру Соловьеву

5 18 6 42212
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Всё, что делает власть, делается неправильно и безграмотно, в отношении этих ребят тоже. На самом деле ребята-то куда ломятся? Встроиться в путинскую вертикаль. Так пустите вы их – у нас будет на одну Мизулину больше…

5 64 6 86657 24.07
#слушать 50:17 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
5 47 6 5781 24.07
Блоги

Иван Давыдов журналист

Как закончится путинская Россия Когда настоящие хозяева заглянули в секретные закрома, и увидели, что Россия кончилась: все растащено, все ценное вывезено. И незачем больше изображать, что здесь существует какое-то там государство с видами на будущее. Можно выдохнуть…

5 273 6 243067 23.07
Kобщество, власть, рф, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Взорвется ли в 2021 году Проблема в том, что, если реализуется хотя бы один из внешних или внутренних рисков в стагнирующей сегодня экономике, это однозначно обрушит её в рецессию. Кредиты, говорите? Ну-ну… Нет, не о 21-м годе надо говорить, а уже о 20-м…

5 106 6 114048 23.07
8читать ;смотреть
Kэкономика, рф, кредиты, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7971098
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4131943

Сегодня в эфире