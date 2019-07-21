Протесты из-за недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму привели к рекордным задержаниям

В отделения полиции были доставлены более 1370 человек, из них, как минимум, 150 провели там ночь. Это данные портала ОВД-Инфо. Отмечается, что задержанным не давали воду и лекарства, насильно брали отпечатки пальцев, к некоторым не пускали адвокатов и долго держали в автозаках. В одной из машин полиции было внутри до 40 градусов.

В отделении полиции оказался писатель и публицист Виктор Шендерович. Ночью он рассказал «Эху», как его задержали

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина, Константина Янкаускаса и Ивана Жданова могут оставить в полиции до суда в понедельник. Любовь Соболь отпустили около двух часов ночи.