Пассажир в форме клоуна спровоцировал драку на британском круизном лайнере. Она произошла в конце 12-часовой вечеринки с обилием спиртного во время тура у берегов Норвегии, пишет газета The Guardian. По сведениям издания, люди за одним из столиков, возмутились тем, что к ним подошел клоун, которого они не заказывали. Пострадали 6 человек, в том числе бармен. Задержан пассажир в костюме клоуна, и его спутница, которая также участвовала в драке.