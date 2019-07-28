В Вене сегодня пройдет внеочередное заседание по иранской ядерной сделке

Ситуация осложнилась после того, как Тегеран объявил об отказе соблюдать условия договора из-за позиции США.

В австрийской столице сегодня соберутся участники Совместной комиссии Ирана и пятерки международных посредников – это Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Заседание станет подготовительным этапом к организации встречи на уровне глав МИД этих стран, передает ТАСС со ссылкой на представителя Тегерана.

Ранее Иран обвинил европейских партнеров и США в невыполнении условий «ядерной сделки». Президент страны Хасан Роухани предупредил, что с 7 июля Тегеран начнет обогащать уран выше уровня, предусмотренного соглашением. Помимо этого, страна откажется от перепрофилирования реактора в Араке и вернет ему возможность производства плутония.

Иранский лидер призвал США и ЕС «придерживаться разумного подхода» и вернуться к выполнению условий «ядерной сделки». В этом случае Иран также откажется от обогащения урана и вернется к обозначенному лимиту его накопления.

Ядерная сделка оказалась под угрозой срыва из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из соглашения. Кроме того, он наложил на Иран новые санкции.