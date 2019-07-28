В Грузии сегодня состоится митинг за восстановление отношений с Россией

Конфронтация между странами обострилась в конце июня.

Участники акции в Батуми потребуют отказаться от воинственной риторики в отношении России. Одним из следствий ухудшения отношений между государствами стало существенное снижение количество отдыхающих в стране россиян — фактически сошел на нет туристический сезон в Батуми, рассказал председатель оппозиционной парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия, именно эта политическая сила стала организатором митинга. По его словам, правящая партия должна уйти в отставку, поскольку ей не удалось взять под контроль ситуацию до того, как начался кризис отношений с Россией. В альянсе рассчитывают, что на митинг выйдет более 10 тысяч человек.

В конце июня президент России подписал указ, запрещающим авиакомпаниям страны летать в Грузию. Это решение стало ответом на массовые антироссийские протесты в Тбилиси. Их в свою очередь спровоцировало выступление российского депутата в парламенте Грузии.

Ранее власти Грузии заявили о готовности субсидировать транзитное авиасообщение между странами через Ереван.