Более 1370 человек задержали в Москве на акции с требованием честных выборов. Как сообщает портал ОВД-инфо, как минимум, 150 провели ночь в полиции. Политики Илья Яшин и Константин Янкаускас сообщили, что их оставляют в отделениях до суда в понедельник. Полиция жестко разгоняла протестующих. Пострадали десятки людей.

Муниципальному депутату Александре Парушиной силовики разбили голову во время несогласованной акции в Москве. После этого женщина начала мазать кровью сотрудников ОМОНа. Многим правоохранителям было стыдно за то, что им приходится делать, — рассказала телеканалу «Дождь» Александра Парушина. По словам Парушиной, удар был такой силы, что еще некоторое время она пребывала в шоковом состоянии.

После сегодняшней несогласованной акции глава СПЧ намерен направить доклад президенту. Об этом сам Михаил Федотов сказал «Эху». По мнению Федотова призывы оппозиционеров выйти на следующий митинг 3 августа – это «путь в никуда».