Почти 1400 человек были задержаны в Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму

По меньшей мере, десятки из них провели ночь в полиции. Некоторых оставили до суда в понедельник. Среди тех, кому грозит арест – незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов, а также политик и ведущий Youtube-канала «Навальный Live» Владимир Милов, которого задержали во время трансляции протестов. Еще одного недопущенного кандидата — Любовь Соболь – задержали вечером и отпустили только около двух часов ночи. В отделение полиции был доставлен и писатель и публицист Виктор Шендерович.

В протестах участвовали, по разным данным, от 3,5 до 10 тысяч человек. Они требовали допустить к выборам в Мосгордуму всех кандидатов, собравших подписи. Полиция применила дубинки. Некоторым разбили головы.