В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек

Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо». Количество доставленных в отделения растет даже ночью, поскольку правозащитники обновляют списки. Часть задержанных оставлена на ночь, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович. Были задержаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов, а также политик и ведущий Youtube-канала «Навальный Live» Владимир Милов. Их, вероятно, оставят в полиции до суда в понедельник. Любовь Соболь, задержанную вечером, отпустили из полиции только около двух часов ночи.

Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму. По разным оценкам, участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек.