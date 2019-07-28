Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:11, 28 июля 2019

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра оборона Грузии по делу об уличных протестах

Ираклия Окруашвили обвиняют в организации беспорядков, передает телеканал «Имеди». Речь идет о столкновениях с полицией 20 июня из-за визита в страну российских депутатов. Тогда по официальным данным, пострадали более двухсот человек. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения следующих выборов с нулевым барьером. Арестованный Ираклий Окруашвили, как отмечают грузинские СМИ, в середине нулевых считался вторым по влиянию политиком в стране после президента Михаила Саакашвили.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждём советов от Джонсона, как нам обустроить Россию У Великобритании будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей…

5 142 6 12404 24.07
Kвеликобритания, власть, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Детство и отрочество для президента Зеленского заканчиваются Период между победой на президентских выборах и нынешним днём стал его отрочеством. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся…

5 106 6 9913 22.07
Kукраина, зеленский, политика, выборы, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке? Мехмат, физтех МГУ – несбыточные мечты еврейских детей. Политическая система не желала видеть среди специалистов людей неправильной национальности… Так Брин-старший увез семью в США, когда Сергею было 6 лет…

5 384 6 36258 22.07
8читать ;смотреть
Kсша, ссср, видео, технологии, общество, события
Новости

Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади Уже 1074 человек, по последним данным, задержаны сегодня в столице. Такие сведения приводит МВД

5 68 6 6585
Новости

Илья Яшин предложил протестующим собраться на очередном митинге за свободные выборы в следующую субботу Сам Яшин и другой политик Дмитрий Гудков ранее сказали, что не могут пробиться на Трубную площадь из-за оцепления. Сейчас там продолжаются задержания участников несанкционированной акции

5 57 6 5853
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 248 6 26055 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 286 6 30043 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

+ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ Четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство…

5 77 6 8121 22.07
8читать ;смотреть
Kлипецк, сталин, вандализм, видео, кпрф, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 92 6 10331 26.07
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 48 6 5906 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Голосование
5 47 6 5770 24.07
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 301 6 38103 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Новости

Столичный градоначальник Сергей Собянин предостерег от участия в сегодняшней акции у здания мэрии Ссылаясь на правоохранительные органы, он написал в Твиттере, что готовятся серьезные провокации…

5 44 6 5779
Новости

В митинге за честные выборы в центре Москвы приняло участие около 3 с половиной тысяч человек Такие данные приводит столичное МВД. По подсчетам сайта ОВД-Инфо, 435 человек задержаны

5 69 6 9373
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Цели США понятны Во-первых, нужно продолжать нагнетать обстановку вокруг Ирана, в чем сам Тегеран активно «подыгрывает», в частности, задержанием британского танкера…

5 133 6 18334 21.07
Kсша, рф, политика, иран, события
Блоги

«Участие в мероприятии влечёт установленную законодательством РФ ответственность» Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях…

5 38 6 5234 26.07
Kпрокуратура, акции, митинги, законы, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Полиция получила указание действовать максимально жестко против тех, кто выйдет в субботу на несогласованную акцию Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники

5 85 6 33083
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Всё, что делает власть, делается неправильно и безграмотно, в отношении этих ребят тоже. На самом деле ребята-то куда ломятся? Встроиться в путинскую вертикаль. Так пустите вы их – у нас будет на одну Мизулину больше…

5 64 6 86257 24.07
#слушать 50:17 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование

3130917
Судебные процессы России XVII века.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6916 21.07
Блоги

Иван Давыдов журналист

Как закончится путинская Россия Когда настоящие хозяева заглянули в секретные закрома, и увидели, что Россия кончилась: все растащено, все ценное вывезено. И незачем больше изображать, что здесь существует какое-то там государство с видами на будущее. Можно выдохнуть…

5 273 6 242797 23.07
Kобщество, власть, рф, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Взорвется ли в 2021 году Проблема в том, что, если реализуется хотя бы один из внешних или внутренних рисков в стагнирующей сегодня экономике, это однозначно обрушит её в рецессию. Кредиты, говорите? Ну-ну… Нет, не о 21-м годе надо говорить, а уже о 20-м…

5 105 6 113969 23.07
8читать ;смотреть
Kэкономика, рф, кредиты, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7970493
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4131858

Сегодня в эфире