Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра оборона Грузии по делу об уличных протестах

Ираклия Окруашвили обвиняют в организации беспорядков, передает телеканал «Имеди». Речь идет о столкновениях с полицией 20 июня из-за визита в страну российских депутатов. Тогда по официальным данным, пострадали более двухсот человек. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения следующих выборов с нулевым барьером. Арестованный Ираклий Окруашвили, как отмечают грузинские СМИ, в середине нулевых считался вторым по влиянию политиком в стране после президента Михаила Саакашвили.