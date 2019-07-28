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03:10, 28 июля 2019

Количество задержанных на акции в Москве превысило 1370 человек и стало рекордным, как минимум, за 7 лет

Это подсчитал сайт «ОВД-Инфо». Сообщается, что многих оставили на ночь, а некоторых собираются держать в отделениях до понедельника, когда состоятся суды. Муниципальные депутаты Илья Яшин и Константин Янкаускас сообщили в соцсетях, что им грозит административный арест по обвинению в организации несогласованной акции. Среди задержанных и другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму – это соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов. Бывшая участница группы Pussy Riot Мария Алехина сообщила ночью «Эху» по телефону, что ее также собираются оставить в полиции до понедельника. Среди задержанных оказался писатель и публицист Виктор Шендерович.
Участники протестов накануне в центре Москвы требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которые собрали подписи. Полиция при задержаниях применила дубинки.



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