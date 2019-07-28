Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек

Новые данные сообщает портал ОВД-Инфо. Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов. Яшин и Янкаускас сообщили в соцсетях, что их могут составить в полиции до суда в понедельник как организаторов несогласованной акции. По свидетельствам очевидцев, полиция действовала жестко, некоторым задержанным дубинками разбили головы.