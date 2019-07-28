В СК допросили главного редактора «Дождя»

Александра Перепелова рассказала, что ее вызвали в качестве свидетеля, но какому делу — следователь отказалась уточнить. В эфире своего телеканала Перепелова сказала, что было много вопросов об освещении протестной акции 14 июля возле Мосгоризбиркома. На днях было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов, хотя протесты были в воскресенье, когда Мосгоризбирком не работал. Обыски прошли у ряда недопущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов.