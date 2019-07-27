На Аляске расследуют гибель белорусской актрисы Вероники Никоновой

О смерти 24-летней девушки в полицию заявил ее муж Петр Маркелов. По его версии, пара во время свадебного путешествия совершала пешую прогулку к местной достопримечательности – старому автобусу, в котором несколько месяцев жил и в 1992 году умер путешественник Кристофер Маккэндлесс. Однако во время переправы через реку Никонова оступилась и упала в воду. Когда муж смог вытащить ее на сушу через пару десятков метров ниже по течению, она уже была мертва.

Никонова известна зрителям по роли в фильме «Брестская крепость».