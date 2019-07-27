В Москве на акцию за свободные выборы, по подсчетам МВД вышло около 10 тысяч человек
Это следует из текста протокола, который был составлен на журналиста Илью Азара. Фрагмент документа он опубликовал в Фейсбуке. Более тысячи человек были задержаны – это также официальные данные столичной полиции. Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» приводит схожие цифры.
После сегодняшней несогласованной акции глава СПЧ намерен направить доклад президенту. Об этом сам Михаил Федотов сказал «Эху Москвы».
По мнению Федотова призывы оппозиционеров выйти на следующий митинг 3 августа – это «путь в никуда». Он посетовал, что протестующие не попытались согласовать сегодняшнюю акцию на проспекте Академика Сахарова.