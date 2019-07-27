Незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму подали заявку на очередной митинг

Как написала в твиттере Елена Русакова, ее заверили, что просьба будет удовлетворена. Место проведения акции еще уточняется, время известно – 14 часов.

Ранее прийти на акцию призвал Илья Яшин. Его повторно задержали, также как и ряд других оппозиционных политиков. Сейчас всех развезли по разным отделам полиции. Яшина – в Новую Москву, Любовь Соболь – в Хорошево-Мневики, Янкаускаса – в Южное Бутово. Он сказал, что его оставляют в ОВД до понедельника при том, что ни одного протокола на него пока, якобы, не составили. В столице на несанкционированной акции за свободные выборы сегодня задержали свыше тысячи человек – такие данные приводит полиция и сайт проекта «ОВД-Инфо».

Массовые задержания связаны с неуверенностью и боязнью властей – такое мнение ранее в эфире телеканала «Дождь» высказала одна из участниц акции.

Собеседница «Дождя» считает, что полицейский произвол санкционирован мэрией столицы и лично градоначальником.