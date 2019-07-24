Двум пострадавшим во время протестной акции росгвардейцам оказана медицинская помощь – Росгвардия

Двум пострадавшим во время протестной акции сотрудникам Росгвардии оказана медицинская помощь. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, в ходе обеспечения общественного порядка на несанкционированной акции двое военнослужащих Росгвардии получили ранения в глаза от распыления неизвестного газа.

«Военнослужащим была оказана медицинская помощь, в настоящее время их здоровье в безопасности. Также хотел бы отметить, что росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов профессионально, в рамках полномочий и компетенций, предоставленных законом, действовали на сегодняшнем мероприятии. Они качественно и добросовестно выполняли задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия со стороны некоторых организаторов и участников незаконного митинга», — сказал В.Грибакин.

По данным ОВД-Инфо на 21.25, число задержанных в ходе протестной акции в Москве достигло 938.