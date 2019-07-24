Протестная акция на Трубной площади подходит к концу – корреспондент

«Людей сейчас вытеснили с Трубной площади, она практически полностью опустела, разрозненные группы по указанию сотрудников полиции идут в сторону станции метро «Цветной бульвар» и сквера на одноименном бульваре». Полиция и ОМОН продолжают задержания, каждые полминуты выхватывая из направляющихся к метро людей по одному-два человека. Протестующие уже ничего не скандируют. Митинг постепенно подходит к концу", — сказал он.

По данным ОВД-Инфо на 21.00, число задержанных в ходе сегодняшних протестов достигло 835.