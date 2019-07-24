В ОВД «Соколиная гора» более шести часов удерживают около 20 человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из задержанных Дмитрий Васильев.

По его словам, около 20 человек были доставлены в ОВД «Соколиная гора» в два часа дня, их задержали еще до начала митинга на Тверской улице.

«С помощью адвоката из ОВД-Инфо мы составили все требующиеся документы, после чего нас должны были отпустить. Однако нас до сих пор держат и, как в приватных разговорах признаются сотрудники полиции, потому что дана команда нас пока не выпускать. Мы составили ходатайства, что нас здесь держат уже дольше трех часов, что является нарушением закона», — рассказал он.

Д.Васильев также добавил, что одному из задержанных вызывали скорую помощь: из-за духоты в автозаке, семидесятилетнему человеку стало плохо. Кроме того, по сведениям Д.Васильева, среди задержанных был один несовершеннолетний, однако его вскоре отпустили.

По данным ОВД-Инфо на 21.00, число задержанных в ходе сегодняшних протестов достигло 835.