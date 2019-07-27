Незарегистрированный кандидат Соболь связывает перенос судебного заседания с «выходом людей на улицу»

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь связывает перенос судебного заседания с «выходом людей на улицу». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я связываю свое освобождение и освобождение Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова только с выходом людей на улицу. Я горжусь всеми и каждым москвичем в отдельности, кто сегодня вышел в центр города отстоять наше право на выбор. Я невероятно счастлива, что так много людей не побоялись запугивания и этих ужасных задержаний, и провокаций со стороны властей. Сейчас не только оппозиция объединилась, но и все здравомыслящих люди Москвы и России. Я вижу очень много откликов в самых разных регионах, этот беспредел достал всех», — сказала она.

Л. Соболь добавила, что и дальше намерена добиваться своей регистрации на выборы.

«Мы и дальше будем продолжать отстаивать наши права, обжаловать незаконные решения и выходить на улицу. Потому что мы видим, что только таким способом можно добиться каких-то изменений в нашей стране: москвичи вышли, и, несмотря на все задержания, власть отступила, мы на свободе»— отметила она.

По словам Л.Соболь, незарегистрированные кандидаты направляются на Трубную площадь для встречи протестующими.