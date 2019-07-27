Основатель исследовательской группы Bellingcat обвинил Россию в организации кибератак

Элиот Хоггинс считает, что действия хакеров связаны с деятельностью группы. Сейчас она расследует отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того глава Bellingcat не исключил, что кибератаки могут быть местью за расследование крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. В мае этого года журналисты опубликовали данные 12 человек, которые якобы имели отношение к гибели рейса MH17.