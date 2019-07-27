Больше тысячи человек задержаны на акции за свободные выборы в центре Москвы

Такие данные приводит столичное управление МВД. Сам митинг уже можно назвать завершенным. Силовики вытеснили протестующих с Трубной площади. Сейчас оставшиеся участники находятся в районе Цветного бульвара.

Еще утром полиция задержала недопущенных на выборы в Мосгордуму Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину. Позже их внезапно отпустили из судов, после чего оппозиционеры направились на Трубную площадь. Бездействие мэра Москвы привело к многочисленным нарушениям со стороны властей на сегодняшнем митинге. Об этом Галямина сказала корреспонденту «Эха».

Вскоре всех кандидатов повторно задержали. Не попал в отдел только Дмитрий Гудков. Он не смог пробиться на Трубную площадь через оцепление.

Во время работы на несанкционированном митинге, несколько сотрудников Росгвардии получили травмы. Об этом «Эху» сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По словам Грибакина, росгвардейцы, несмотря на провокации, «добросовестно выполняли задачу по обеспечению общественной безопасности».

Во время задержания многие участники митинга получили серьезные травмы. Муниципальному депутату Александре Порушиной разбили голову в кровь, Константину Коновалову – первому задержанному неподалеку от мэрии – сломали ногу. Многим фото— и видеокорреспондентам силовики разбили носы при попытке повредить камеры.

Илья Яшин, которого также повторно задержали на Трубной, призвал устроить еще один большой митинг в следующую субботу – 3 августа.