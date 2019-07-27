Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади

Люди идут по бульвару, где, впрочем, как сообщает сайт МБХ-медиа, продолжаются задержания. Сотрудники Росгвардии поднимают сидящих на скамейках в парке и теснят всех к метро.

Уже 1074 человек, по последним данным, задержаны сегодня в столице. Такие сведения приводит МВД. «Новая газета» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что полиция приняла решение освободить из ОВД всех, задержанных этим днем в городе. Однако, для тех, кого задержали на Трубной, «закон будет действовать по полной программе». Силовики начали хватать предполагаемых участников несанкционированного митинга еще до его начала. Так, два десятка человек уже больше семи часов удерживаются в ОВД «Соколиная гора». Об этом «Эху» рассказал один из задержанных Дмитрий Васильев.

Васильев добавил, что среди задержанных был один несовершеннолетний, но его быстро отпустили.

Между тем, в отдел собираются везти сотрудников YouTube-канала «Навальный Лайв», которые находились в студии сегодня, когда ее вскрыли полицейские и ОМОН. Ранее был задержан ведущий Владимир Милов. Это произошло прямо во время прямой трансляции, в ходе которой канал освещал события в центре столицы. Другой вещатель – «Дождь», который также в прямом эфире рассказывал о событиях в Москве, подвергся DDOS-атаке.

Незарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат Илья Яшин анонсировал следующую акцию протеста 3 августа – в день накануне рассмотрения апелляций в Центризбиркоме. Буквально десять минут назад политика снова задержали.

В СПЧ действия сотрудников Росгвардии и полиции назвали адекватными. Член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов сказал ТАСС, что, если правоохранительные органы будут реагировать жестче, это сыграет на руку организаторам. Они, по мнению Кабанова, в ходе сегодняшнего митинга хотели добиться провокации.