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21:00, 27 июля 2019

Илья Яшин предложил протестующим собраться на очередном митинге за свободные выборы в следующую субботу

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы в Твиттере призвал граждан «поберечь себя» и собраться 3 августа — накануне апелляций в Центризбиркоме. Сам Яшин и другой политик Дмитрий Гудков ранее сказали, что не могут пробиться на Трубную площадь из-за оцепления. Сейчас там продолжаются задержания участников несанкционированной акции.

Всего за день полиция задержала уже 835 человек. Подсчет ведет сайт ОВД-Инфо. Повторно в автозаки попали Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. Кроме того, задержан ряд журналистов.
Источники «Новой газеты» в правоохранительных органах утверждают, что в полиции принято решение освободить из ОВД тех, кого задержали еще днем – большинство без составления протоколов. Однако, для тех, кого задержали на Трубной, «закон будет действовать по полной программе».
Сайт «Вилладж» утверждает, что вычислил человека в гражданском, который отдавал приказы о задержании. Это замначальника управления охраны общественного порядка московского главка МВД, подполковник Сергей Кулишов.
Между тем, ряд участников акции останется в отделениях. В частности, по данным «Правозащиты Открытки», до понедельника не будет отпущен незарегистрированный кандидат Александр Соловьев.



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