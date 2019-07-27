Любовь Соболь пожаловалась на недопуск к ней адвоката

Юриста ФБК задержали на Трубной площади – уже второй раз за этот день. В автозак также снова попали Иван Жданов и Юлия Галямина. Незарегистрированные на выборы в Мосгордуму кандидаты вернулись в центр столицы, как только их отпустили из судов. Судьи в разных районах города практически одновременно приняли решение перенести заседание. Один из тех, кого отпустили – политик Дмитрий Гудков. Он сказал «Эху», что сегодняшняя акция создала критическое положение для власти.

Сейчас Гудков и другой незарегистрированный кандидат Илья Яшин пытаются подъехать к Трубной площади, но не могут это сделать из-за оцепления, — сообщает сайт «МБХ-медиа».

Между тем, на силовиков все чаще жалуются фотографы. Полицейские бьют прямо по камерам, в частности, от их действий пострадали корреспонденты «Дождя», «Комсомольской правды», «Новой газеты», агентства Associated Press. Чуть раньше фотограф Евгений Фельдман писал, что полицейские ударили по его камере и разбили нос.

Согласно обновленным данным сайта ОВД-Инфо, на акции уже задержали около 780 человек. Сотрудники Росгвардии продолжают тащить людей в автозаки. При этом людям не дают выйти с Трубной площади. Закрыты все переходы метро. В числе задержанных есть и журналисты. Телеканал «Дождь», который с самого утра вел трансляцию с места событий, сообщает о DDOS-атаке. Сейчас сайт издания работает с перебоями.