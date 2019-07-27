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20:01, 27 июля 2019

На Трубной площади в Москве начались задержания участников митинга за свободные выборы

По некоторым данным, в автозаки попали, в том числе, Любовь Соболь и Иван Жданов.
Ранее незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму приехали на Трубную. В ближайшее время здесь планируют появиться Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Все они были ранее отпущены из судов. Рассмотрение их дел перенесены на следующую неделю.
Между тем, Нацгвардия сообщила, что в ходе разгона митинга пострадали два бойца Росгвардии. Они получили ожоги глаз от перцового баллончика. Вероятно, речь идет об инциденте на Тверской: там, по некоторым данным, газ распылили с балкона одного из домов. Пострадавших среди митингующих куда больше. Одному задержанному полицейские сломали ногу, муниципальному депутату Александре Порушиной – разбили в кровь голову; другого участника госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Как сообщает наш корреспондент, продажа напитков в стекле, в том числе и безалкогольных, в центре Москвы сейчас ограничена. Сотрудники нескольких магазинов сослались на распоряжение мэрии.
По последним данным, которые приводит сайт ОВД-Инфо, в Москве задержаны 696 человек. Однако, эта цифра может вскоре возрасти – подсчеты были обнародованы еще до начала задержаний на Трубной.



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