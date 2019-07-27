Незарегистрированным кандидатам не объяснили причин переноса судебного заседания на 31 июля – Гудков

Незарегистрированным кандидатам не объяснили причин переноса судебного заседания на 31 июля. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков.

«Заседание суда прошло очень быстро, потом мы полтора часа ждали решения. По окончании нас пригласили на следующее заседание суда 31 июля в два часа, никаких причин переноса нам не называли», — сказал он.

По мнению Д.Гудкова, перенос может быть связан с массовостью протестных акций в центре Москвы.

«Думаю, что вышло слишком много людей, видимо, правоохранительные органы и те, кто принимал решение о разгоне, не ожидали такого количества людей. Насколько я следил за ситуацией, я думаю, что было не меньше 20 тысяч человек» — считает он.

Д.Гудков добавил, что жесткие меры, предпринимаемые силовиками для разгона митинга, «только разозлили людей, народ и дальше готов участвовать в протестах».

По данным «ОВД-Инфо» на 19.30, число задержанных достигло 696.