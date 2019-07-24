Задержанный ранее Яшин был отпущен из суда, и сейчас направляется на акцию в центр Москвы

Задержанный ранее незарегистрированный кандидат Илья Яшин был отпущен из суда, и сейчас направляется на акцию в центр Москвы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я прямо сейчас еду на Трубную площадь, надеюсь, что скоро присоединюсь к участникам сегодняшней акции. Также туда направляются отпущенные Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Юлия Галямина», — сказал он.

И.Яшин добавил, что надеется, что оставшиеся участники соберутся на Трубной площади для продолжения акции протеста.

Кандидат подчеркнул, что суд не принял никакого решения по его делу.

«Видимо, поступил звонок судье, и он перенес рассмотрение на следующий вторник, отклонил все мои ходатайства, думаю, судья не разбирался в материалах,но через час вышел, объявив, что обстоятельства дела не ясны. Я думаю, что слишком много людей вышли на улицы в Москве. Я рад, что люди не расходились, организовывались, перегруппировывались. Я благодарен решительности москвичей», — заключил он.

По данным «ОВД-Инфо» на 18.00 задержанных достигло 638.он.