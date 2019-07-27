Силовики собираются у станции метро «Трубная»

Туда едут не допущенные на выборы кандидаты, которых отпустили из судов. Рассмотрение дел Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и Юлии Галяминой были перенесены на следующую неделю. Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу об акции у здании Мосгоризбиркома, которая состоялась еще в середине месяца. По другому протоколу материалы вернули в полицию из-за нарушений.

Сейчас к Трубной стягиваются и протестующие.

Сайт ОВД-Инфо уточняет, что задержаны уже почти 700 человек.

Между тем, федеральные каналы полностью проигнорировали сегодняшнюю акцию. Как передает «Русская служба Би-би-си», о событиях в столице рассказала только «Россия 24», но речь шла о развлекательных мероприятиях – «Бургер-фесте» в Парке Горького и семейном фестивале на ВДНХ.

Ранее сотрудники полиции и Следственного комитета сорвали прямую трансляцию YouTube-канала «Навальный Лайв». В студии начался обыск. Также силовики пришли в редакцию телеканала «Дождь». Главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссии. Она находится в статусе свидетеля.