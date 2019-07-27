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19:01, 27 июля 2019

Столичные суды отпустили незарегистрированных на выборы кандидатов

Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь отпустили из залов суда. Сейчас незарегистрированные на выборы кандидаты собираются присоединиться к протестующим. Как написал в Твиттере Яшин, он едет на Трубную площадь. Неожиданно было прервано заседание, где рассматривалось дело директора ФБК Ивана Жданова. Его перенесли на 30 июля, — сообщает адвокат. Юлию Галямину суд также отпустил: ее дело перенесли на среду. Она не уточнила, собирается ли присоединиться к митингу.
Эпицентр протеста на некоторое время переместился к Садовому кольцу, однако, силовики оттеснили протестующих.
Уже 648 человек задержаны в связи с несанкционированной акцией. Такие сведения приводит сайт ОВД-Инфо. Массовые задержания без объяснения причин связаны с неуверенностью и боязнью властей. Такое мнение в эфире телеканала «Дождь» высказала одна из пришедших на встречу с кандидатами.

Собеседница «Дождя» считает, что полицейский произвол санкционирован мэрий Москвы и лично градоначальником.
Между тем, сам Сергей Собянин сегодня никак не отреагировал на массовые протесты в центре столицы. Рано утром он лишь написал в Твиттере, что попытки ультиматумов и организация беспорядков ни к чему хорошему не приведут. По его словам, на митинге готовились некие провокации.



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