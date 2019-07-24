Задержанные на акции в Москве несовершеннолетние подростки отпущены из отдела полиции – омбудсмен Бунимович

Задержанные на акции в Москве несовершеннолетние подростки отпущены из отдела полиции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

«В данный момент я возвращаюсь из ОВД «Бутырский», где, как мне ранее сообщили, четверо несовершеннолетних. Я подтверждаю, что ранее были задержаны полицейскими несовершеннолетние. В ОВД я работал с инспектором по делам несовершеннолетних. Сейчас одного забрала мама, другого должен забрать отец, мы ждем его прибытия, еще один подросток не из Москвы, приехал поступать в столицу. И поскольку нет нотариальной доверенности, мы договорились, что пойдет навстречу ОВД, они дождутся документы, и отдадут отцу», — сказал он.

Е.Бунимович также добавил, что четвертого подростка полицейские отдали под его ответственность, так как родители его отсутствуют в городе до понедельника.

«Мама приехать пока не может, она будет только в понедельник. Но парень толковый, надеюсь, мою ответственность не подкачает», — сказал он.

Молодые люди, по словам омбудсмена, были задержаны на Пушкинской площади, где по их словам «они шли мимо».

Ранее «ОВД-Инфо» сообщало о 580 задержанных.