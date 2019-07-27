Хамовнический суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на 30 тысяч рублей. Как сообщает сайт «МБХ Медиа», на юриста ФБК составили протокол об организации митинга без подачи уведомления. Речь идет об акции, прошедшей еще в середине месяца у здания Мосгоризбиркома. Суд должен был рассматривать второе административное дело в ее отношении, однако, по данным проекта международной организации «Агора» «Апология протеста», материалы были возвращены в полицию из-за нарушений.

Также судят директора ФБК Ивана Жданова, незарегистрированных на выборы в Мосгордуму Юлию Галямину и Дмитрия Гудкова. Как написал в Твиттере сам политик, ему грозит уже третий протокол за полгода, а значит, возбуждение уголовного дела. В другом суде находится Илья Яшин, которого могут арестовать на 10 суток.

Все оппозиционеры, по мнению прокуратуры – организаторы сегодняшней несанкционированной акции. В списке нет Алексея Навального: его на этой неделе арестовали на 30 суток.

Тем временем, по подсчетам сайта ОВД-Инфо, в Москве задержано 638 человек. Как сказал «Эху» уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович, среди них – четверо несовершеннолетних, двое отпущены. В числе тех, кто попал в автозак, оказался и журналист «Новой газеты», муниципальный депутат Илья Азар.

Как передает корреспондент Медиазоны, в эти минуты протестующие вышли на Садовое кольцо в районе Цветного бульвара. За ними следует полиция.

Задержания сейчас снова начались в районе Тверской улицы