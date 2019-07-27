В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей

Количество пострадавших в столкновениях с силовиками уже составило как минимум около десяти. Травмы получили как обычные протестующие, так и журналисты и вовсе случайные люди. Дизайнеру Константину Коновалову, который вышел к мэрии на простую пробежку, сломали ногу – ему предстоит провести в гипсе около месяца. Оператору блогера Ильи Варламова Алексею Солоухину силовики разбили нос. Кроме того, один из полицейских ударил журналистку РБК Елену Шевелеву. Ее вытолкнули из-за оцепления несмотря на то, что корреспондент работала с аккредитацией и в жилете с надписью «пресса».

Муниципальному депутату Александре Парушиной в ходе акции разбили голову дубинкой. После этого она начала мазать кровью сотрудников ОМОНа, рассказала женщина телеканалу «Дождь».

Известно и о других случаях насилия. Один из недопущенных на выборы кандидатов Константин Янкаускас рассказал, что при задержании его били и пытались душить. Участника «Открытой России», депутата из подмосковного Наро-Фоминска Алексея Дуленкова повалили на землю и тоже били ногами.

По последним данным, число задержанных достигло уже почти 600 человек.