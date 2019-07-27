Нечетная сторона Тверской улицы, где находится здание Мэрии, оцеплена сотрудниками Росгвардии.

Участников несогласованной протестной акции на Тверской практически не осталось. Росгвардейцы и полицейские перекрыли часть улицы от Тверского бульвара до Газетного переулка. Проходы с прилегающих улиц также оцеплены. Другая сторона Тверской для пешеходов свободна — но и на неё с Пушкинской площади или с ближайших улиц попасть нельзя. На некоторых из них — например, на Камергерском переулке — стоят несколько десятков силовиков. Практически вдоль всего участка по обеим сторонам продолжают стоять автобусы Росгвардии и полиции, а также автозаки. Многие заведения все ещё закрыты для посетителей. На их дверях написано, что там проходят «технические работы» и санитарные часы.

Только что к Тверской улице со стороны Камергерского переулка подошли сотни человек. Туда стянуты дополнительные силы росгвардейцев и полицейских.