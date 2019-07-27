Нечетная сторона Тверской улицы, где находится здание Мэрии, оцеплена сотрудниками Росгвардии
Нечетная сторона Тверской улицы, где находится здание Мэрии, оцеплена сотрудниками Росгвардии.
Участников несогласованной протестной акции на Тверской практически не осталось. Росгвардейцы и полицейские перекрыли часть улицы от Тверского бульвара до Газетного переулка. Проходы с прилегающих улиц также оцеплены. Другая сторона Тверской для пешеходов свободна — но и на неё с Пушкинской площади или с ближайших улиц попасть нельзя. На некоторых из них — например, на Камергерском переулке — стоят несколько десятков силовиков. Практически вдоль всего участка по обеим сторонам продолжают стоять автобусы Росгвардии и полиции, а также автозаки. Многие заведения все ещё закрыты для посетителей. На их дверях написано, что там проходят «технические работы» и санитарные часы.
Только что к Тверской улице со стороны Камергерского переулка подошли сотни человек. Туда стянуты дополнительные силы росгвардейцев и полицейских.