Практически всех лидеров протеста – кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму – доставили в суды

Всех их задержали еще до начала акции у мэрии Москвы.

Юрист ФБК Любовь Соболь находится в Хамовническом суде. К ней долго не пускали адвоката, а потом с заседания по ее административному делу выпроводили журналистов, обосновав это тем, что в их присутствии «невозможно обеспечить безопасность заседания в выходной день». На нерабочий день сослались и в Мещанском районном суде, где идет заседание по директору ФБК Ивану Жданову. На него пустили только участников процесса. Юлию Галямину доставили в Хорошевский суд, Дмитрия Гудкова — в Коптевский. В своем Twitter он писал, что ему вменяют статью о нарушении порядка проведения митингов. Это уже третий такой протокол за полгода, а значит, против политика могут возбудить уголовное дело. Илья Яшин находится в Троицком суде, ему грозит 10 суток. Все оппозиционеры, как утверждает прокуратура, были организаторами стихийной акции у Мосгоризбиркома 14 июля. После этого митинга было возбуждено дело о воспрепятствовании работе избиркомов. Во время сегодняшних протестов полиция пришла в редакцию канала «Дождь», его главреда Александру Перепелову пригласили на допрос в качестве свидетеля по этому делу.

Между тем, как сообщается в студии You-Tube канала «Навальный LIVE» начался обыск. Канал вел трансляцию акции, ведущего – Владимира Милова – задержали