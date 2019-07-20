Около 700 участников акции, которая должна была пройти на Тверской улице, и где в данный момент идут массовые задержания, переместились на Старый Арбат, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

«У театра Вахтангова довольно большое количество людей. Колонна, где примерно 700 людей, растянувшаяся до Большого Афанасьевского переулка, идет небольшими отрезками. Колонна, периодически останавливаясь, скандирует: «Москва выходи!», «Путин – вор!», «Хватит нам врать!», «Пересчитай кандидатов!» и др.», — рассказывает корреспондент.

У всех таблички в руках с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы. Также на Арбате в большом количестве музыканты присоединяются к толпе. Толпа идет в конкретном направлении в сторону Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что на Тверской улице были задержаны более 500 человек, в акции приняли участие несколько тысяч москвичей.