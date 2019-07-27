Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь»

Главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет. Она стала свидетелем по делу о воспрепятствовании работе избиркомов. Сегодня с самого утра канал ведет трансляцию акции за свободные выборы в центре Москвы. Ранее силовики нагрянули в студию YouTube-канала «Навальный Лайв». Ведущего Владимира Милова задержали. Сейчас в офисе проходит обыск, об этом говорится в Твиттере канала.

ОМОН пришел к дому члену Либертарианской партии Михаила Светова. Он был одним из организаторов согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов, который состоялся в прошлую субботу. Чего хотят силовики, Светов не уточнил.

Между тем, сама акция уже разбилась на несколько отдельных групп. Главная колонна идет на Большую Лубянку, часть движется от Смоленской площади в сторону Тверской.

Основная колонна протестующих дошла до Лубянской площади и продолжает движение по Никольской улице. Сообщается, что Охотный ряд перекрыт грузовиками – к зданию Госдумы не пройти.

Люди скандируют «ФСБ – позор России», «Долой власть чекистов» и «Россия без Путина». К слову, самого президента в Москве сейчас нет. Сегодня глава государства в батискафе погружался на дно Финского залива, чтобы осмотреть останки советской подлодки.

По последним данным, которые приводит сайт ОВД-Инфо, в связи с несанкционированным митингом в столице задержаны более пятисот шестидесяти человек.