По данным «ОВД-Инфо» более 500 уже задержаны на  акции в центре Москвы

По данным «ОВД-Инфо» более 500 уже задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор Григорий Дурново.

«На данный момент более 500 задержанных. Травма головы у муниципального депутата А.Парушиной, также повреждена нога у К.Коновалова, которому не вызывали «скорую помощь». Участник «Открытой России» был жестко повален на землю и избит ногами», — рассказал он.

Задержанные, по его словам, находятся в ОВД «Аэропорт», «Сокольники», «Бутырский», «Коптево», «Хорошево-Мневники», «Соколиная гора», «Хорошевский», «Мещанский», «Северное Измайлово».